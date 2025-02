Una risorsa in più per Gasperini: come cambia l’Atalanta con Maldini

L’Atalanta ha chiuso un’importante operazione di mercato assicurandosi Daniel Maldini: un elemento che garantisce più soluzioni a Gasperini.

Tanta duttilità e qualità al servizio di un attacco che è già tra i più prolifici del calcio italiano.

L’Atalanta piazza uno dei colpi più importanti di questa sessione di calciomercato assicurandosi Daniel Maldini, ovvero un talento che ha già dimostrato tanto, ma che sembra avere ancora grandi margini di crescita.

Un acquisto in stile Dea, visto che a disposizione di Gian Piero Gasperini è stato messo a disposizione non solo un giocatore in piena ascesa e da poco entrato nel giro della Nazionale maggiore Azzurra, ma anche un elemento capace di coprire più ruoli nell’arco del fronte offensivo.

Una ‘manna’ per un tecnico che ama ruotare i suoi attaccanti in base alle esigenze imposte da ogni singola partita.