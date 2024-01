Il club gigliato ha messo nel suo mirino il gioiello classe 2002 del Borussia Dortmund: potrebbe essere lui il rinforzo per Italiano.

La Fiorentina prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nelle battute finali di questa sessione di calciomercato.

Il club gigliato, dopo essere stato accostato con insistenza nelle scorse ore ad Albert Gudmundsson del Genoa, ha ora messo nel mirino un altro profilo importante: Giovanni Reyna.

Come è noto, i viola sono al lavoro per provare a mettere a disposizione di Vincenzo Italiano un importante rinforzo per il reparto avanzato.