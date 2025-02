Una buona notizia per la Juventus e Thiago Motta: Kalulu vicino al recupero, quando può tornare in campo

Fermo da fine gennaio a causa di un infortunio muscolare, Kalulu è vicino al rientro: un recupero importante per Thiago Motta.

Quello che sta vivendo la Juventus è un periodo certamente molto complicato. La compagine bianconera infatti, nel giro di una settimana, ha visto svanire due obiettivi.

Dopo essere stata eliminata dalla Champions League per mano del PSV, ha clamorosamente salutato anche la Coppa Italia venendo superata nei quarti di finali in casa dall’Empoli ai calci di rigore.

Alla squadra di Thiago Motta resta solo il campionato e, proprio in vista delle prossime importanti partite che metteranno in palio i punti per difendere il quarto posto recentemente agguantato, il tecnico bianconero si appresta a recuperare un elemento importante: Pierre Kalulu.

Il difensore francese, che nelle ultime settimane è stato bloccato da un infortunio, è ora vicino al rientro in campo.