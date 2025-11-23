Un super Eze trascina l’Arsenal: 4-1 nel derby contro il Tottenham, i Gunners tentano l’allungo in campionato

La cosa era già nell’aria da qualche settimana, adesso però sembra esserci la certezza: è l’Arsenal il grande favorito nella corsa che conduce al titolo di campione d’Inghilterra.
I Gunners infatti si sono messi alle spalle il 2-2 sul campo del sorprendente Arsenal di prima della sosta e lo hanno fatto ripartendo da una una vittoria nel Derby del Nord di Londra.
Un 4-1, quello imposto al Tottenham, che consente alla squadra di Arteta di approfittare al meglio delle sconfitte patite nel turno da quelle che sono considerate due due tra le rivali più accreditate: il Manchester City ed un Liverpool campione in carica ormai in profonda crisi.