Leonardo Gualano

Un super Eze trascina l’Arsenal: 4-1 nel derby contro il Tottenham, i Gunners tentano l’allungo in campionato

L’Arsenal travolge il Tottenham nel Derby del Nord di Londra: Eze grande protagonista con una tripletta.

La cosa era già nell’aria da qualche settimana, adesso però sembra esserci la certezza: è l’Arsenal il grande favorito nella corsa che conduce al titolo di campione d’Inghilterra.

I Gunners infatti si sono messi alle spalle il 2-2 sul campo del sorprendente Arsenal di prima della sosta e lo hanno fatto ripartendo da una una vittoria nel Derby del Nord di Londra.

Un 4-1, quello imposto al Tottenham, che consente alla squadra di Arteta di approfittare al meglio delle sconfitte patite nel turno da quelle che sono considerate due due tra le rivali più accreditate: il Manchester City ed un Liverpool campione in carica ormai in profonda crisi.

    EZE L’UOMO DELLA PARTITA

    A sbloccare il risultato all’Emirates Stadium è stato Trossard al 36’, ma a meritarsi la palma di migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Eberechi Eze.

    L’attaccante dell’Arsenal infatti, ha messo a segno una tripletta decisiva, con reti al 41’, al 46’ e al 76’.

  • AVREBBE POTUTO GIOCARE IL DERBY A MAGLIE INVERTITE

    Eberechi Eze è stato uno dei grandi protagonisti della ricchissima sessione estiva di calciomercato della Premier League.

    Reduce dalle stagioni della definitiva consacrazione con la maglia del Crystal Palace, per buona parte del mese di agosto è parso ad un passo dal Tottenham (che lo aveva scelto per sostituire Son), tanto che ad un certo punto si attendeva solo l’annuncio ufficiale.

    L’Arsenal, che inizialmente sembrava orientato su altri obiettivi, si è poi inserito in extremis, riuscendo a strappare clamorosamente il ‘sì’ del giocatore che ha preferito tornare nel club nel quale aveva trascorso alcune annate ai tempi delle giovanili.

    Un colpo da quasi 80 milioni di euro che sin qui ha dato i frutti sperati, visto che Eze si è ritagliato fin da subito lo status di titolare nell’attacco dei Gunners.

    IL GOAL DI RICHARLISON DA CENTROCAMPO

    A riaccendere le speranze del Tottenham nel corso del derby è stata una prodezza balistica di Richarlison.

    L’attaccante brasiliano, al 55’, ha raccolto un pallone all’altezza del cerchio di centrocampo ed ha fatto partire un gran tiro con il quale ha sorpreso Raya che era fuori dai pali.

  • L’ARSENAL TENTA IL PRIMO ALLUNGO

    Grazie alla vittoria ottenuta contro il Tottenham, l’Arsenal vola a quota 29 in classifica.

    I Gunners tentano così il primo allungo, portandosi a +6 sul Chelsea e a +7 sul Manchester City.

    Staccatissimo il Liverpool campione in carica che ha già subito sei sconfitte nel torneo ed è fermo a 18 a metà classifica. 

