Un problema in più per il Napoli: Kvaratskhelia si ferma a due giorni dalla sfida con l’Udinese

Il gioiello georgiano del Napoli ha svolto allenamento personalizzato nella giornata di sabato: ha accusato un problema muscolare.

Si chiuderà al Friuli, dove l’Udinese ospiterà il Napoli, il programma delle gare valide per il 35° turno di Serie A.

Una partita importante perché metterà in palio punti fondamentali per la salvezza e per la rincorsa a quei pass che valgono una qualificazione europea e che, con ogni probabilità, non avrà tra i suoi protagonisti uno degli uomini più attesi: Kvicha Kvaratskhelia.

Il gioiello del Napoli infatti si è fermato a due giorni dal calcio d’inizio della sfida che andrà in scena lunedì sera.