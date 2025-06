Un paio di cessioni per sistemare i conti: la Roma pronta a salutare Shomurodov e Paredes

La Roma ha ancora bisogno di un paio di cessioni entro il 30 giugno: successivamente potrà concentrarsi sulla seconda fase del mercato.

Un paio di cessioni in tempi brevi per far quadrare i conti e vivere i mesi successivi senza l’assillo dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

La Roma è chiamata a far cassa entro il 30 giugno, per rientrare nei parametri stabiliti. L’obiettivo del club è quello di vendere per fare plusvalenze che si aggirino sui 10 milioni di euro, al fine di sistemare i propri conti.

Il club giallorosso si è già mosso in uscita ricavando qualcosa, ma ancora non basta e quindi sarà necessario ancora qualche sacrificio prima di poter respirare e concentrarsi sul mercato in entrata.