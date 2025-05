Un’opzione in meno per la panchina della Roma: è ufficiale, Valverde rinnova con l’Athletic Bilbao

Dopo essere stato accostato per settimane alla Roma, Ernesto Valverde ha ufficialmente prolungato il contratto che lo lega all’Athletic.

Un’ultima partita e poi si chiuderà definitivamente la terza avventura di Claudio Ranieri alla guida della Roma.

Il tecnico giallorosso, che al termine della scorsa stagione aveva annunciato l’intenzione di non allenare più squadre di club, nonostante gli ottimi risultati ottenuti in questa annata, ha già fatto sapere di non essere disposto a proseguire il suo cammino in panchina e di volersi fermare.

C’è dunque tanta curiosità nel capire quale sarà il prossimo allenatore della Roma e, tra i tanti nomi circolati negli ultimi mesi, ne va oggi depennato uno: quello di Ernesto Valverde.

Il tecnico spagnolo infatti, ha ufficialmente rinnovato il contratto che lo lega all’Athletic Bilbao.