Un nuovo attaccante per la Roma: fatta per Ferguson, formula e costi dell’operazione

La Roma ha trovato l’intesa con il Brighton per il trasferimento in Italia di Evan Ferguson: sarà uno degli attaccanti a disposizione di Gasperini.

Dopo alcune settimane di attesa, il mercato della Roma sta subendo un’accelerata importante.

Il club giallorosso infatti, dopo essersi soprattutto concentrato sulle uscite, è ora vicino a piazzare un paio di colpi in successione che andranno a rafforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Se infatti per il centrocampo è stata chiusa l’operazione che porterà Neil El Aynaoui nella capitale, per l’attacco sono stati fatti fondamentali passi in avanti per quello che da tempo è considerato un grande obiettivo: Evan Ferguson.