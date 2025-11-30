Un Napoli a due velocità: con la Roma per la vetta e per una svolta in trasferta

Fin qui si è dunque visto un Napoli al Maradona e un Napoli lontano dal Maradona.

La squadra di Conte, delle sei partite giocate in casa, ne ha vinte cinque e ne ha pareggiata una, e questo vuol dire che è quella che ha fatto meglio di tutti in assoluto.

Sta viaggiando a una media di 2,67 punti nel proprio stadio e di 1,50 in trasferta.

Una squadra dunque a due velocità che è la migliore in assoluto in casa (ha fatto 16 punti come il Milan, ma con una partita in meno) e che invece lontano dal Maradona ha totalizzato gli stessi punti di Como e Inter (i meneghini però hanno giocato una gara in meno).

Normale dunque che, se la squadra di Conte dovesse trovare la giusta continuità anche in trasferta, la strada che porterebbe al titolo si farebbe decisamente più in discesa.