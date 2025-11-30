Un Napoli a due velocità: con la Roma per la vetta e per una svolta in trasferta

Il tempo dirà se Roma-Napoli di questa sera meriterà di essere considerata come uno dei grandi bivi della corsa che conduce allo Scudetto, quello che però è già certo è che la sfida dell’Olimpico metterà in palio punti pesanti.
Non potrebbe essere altrimenti, visto che comunque andranno le cose cambierà la fisionomia della vetta della classifica dopo il triplice fischio finale.
Davanti a tutti adesso c’è il Milan, ma alla Roma basterebbe un pareggio per riprenderlo, mentre con una vittoria si riprenderebbe ovviamente il primato in solitaria.
Può puntare al primo posto anche il Napoli che, vincendo, aggancerebbe i rossoneri, ma per fare bottino pieno dovrà piazzare il suo vero primo colpo esterno in stagione nel torneo.