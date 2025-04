Un Kean da sogno e la clausola che lo rende ‘attaccabile’: la Fiorentina proverà a blindarlo

Moise Kean è stato protagonista di una stagione straordinaria: molti club potrebbero puntarlo, la Fiorentina proverà a trattenerlo.

Quella che sta vivendo Moise Kean è la stagione della definitiva consacrazione.

Esploso giovanissimo con la Juventus, ha impiegato molto più tempo di quanto da molti previsto per esprimere con continuità quelle qualità e quelle potenzialità che erano sotto gli occhi di tutti.

Reduce da annate non sempre all’altezza delle aspettative e da un’ultima in bianconero chiusa senza reti all’attivo in 20 presenze, Kean non solo si è rilanciato alla grande alla Fiorentina, ma oggi è considerato uno dei centravanti più forti dell’intero panorama calcistico europeo.

I goal segnati (21 in tutte le competizioni, 16 in campionato), uniti a prestazioni di altissimo livello, potrebbero fare di lui uno dei grandi protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato ma, come riportato da ‘La Nazione’, il club gigliato proverà a blindarlo.