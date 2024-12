Un centrocampista centrale per il Milan a gennaio: da Ricci a Frendrup, un sogno, un obiettivo e un nome a sorpresa

Il Milan potrebbe essere uno dei club più attivi in sede di calciomercato: l’obiettivo principale potrebbe essere il centrocampista centrale.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza del 2025 dovrà essere, per forza di cose, un Milan diverso da quello che saluta il 2024.

Chiuso il breve ciclo Paulo Fonseca, la compagine rossonera riparte da Sergio Conceiçao, ma anche evidentemente dalla volontà di evitare che la stagione possa essere archiviata come una tra le più anonime degli ultimi anni.

In campionato il distacco dalle prima della classe si è fatto sempre più ampio di settimana in settimana (ormai l’obiettivo massimo è diventato l’agguantare un pass per la prossima Champions League), mentre i Champions League l’approdo diretto agli ottavi di finale è ancora possibile e in Coppa Italia il prossimo ostacolo da superare sarà la Roma.

Molto dipenderà ovviamente dal lavoro di un Sergio Conceiçao chiamato a spronare un gruppo che sin qui non è riuscito ad esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, ma anche dalla dirigenza che sarà chiamata a garantire al nuovo allenatore i rinforzi dei quali ha bisogno per proporre il suo calcio.