Un atto di Fede: perché Chiesa può essere l'uomo di Inter-Juventus

Disponibile per il derby d'Italia, l'attaccante bianconero si candida a una serata da protagonista.

Un atto di Fede. Ecco, con questo spirito non da associare meramente alla mistica, la Juventus si prepara alla trasferta di San Siro contro l'Inter (domenica, ore 20.45). Con un'arma in più, giustappunto il 7 bianconero, pronto a dire la sua nell'imminente derby d'Italia.

Dall'inizio o partendo dalla panchina? Si vedrà. Altri due allenamenti a disposizione di Max Allegri che, per questa gara, dovrà fare a meno dello squalificato Milik.

Un match che non ha bisogno di presentazioni e che, seppur non in maniera indelebile, potrebbe segnare la corsa scudetto. A maggior ragione considerando lo stop interno subito dalla Signora per mano dell'Empoli.