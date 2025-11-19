Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Sozza arbitro Inter MilanGetty Images
Leonardo Gualano

Un arbitro milanese per il Derby della Madonnina: Inter-Milan affidata a Sozza

Sarà Simone Sozza ad arbitrare Inter-Milan: per lui si tratterà del terzo Derby della Madonnina, il bilancio per ora è in assoluta parità.

Pubblicità

Si giocherà a San Siro, dove andrà in scena il Derby della Madonnina, il match più atteso della dodicesima giornata di Serie A.

Una sfida, quella che vedrà opposte Inter e Milan, dal sapore speciale non solo per ovvi motivi di natura storica, ma anche perché metterà in palio punti importantissimi per la classifica.

I nerazzurri infatti si presentano ai blocchi di partenza del turno da primi in classifica (a pari merito con la Roma), con 24 punti messi in cascina, ma i rossoneri inseguono staccati di due sole lunghezze e quindi possono sperare in un sorpasso.

La direzione del match è stata affidata a un arbitro nato proprio a Milano: Simone Sozza della sezione di Seregno.

  • MILANESE DI NASCITA

    L’AIA ha reso note le designazioni per la dodicesima giornata di campionato e, come molti prevedevano, la direzione del Derby della Madonnina è stata affidata a Simone Sozza.

    Un arbitro che fa parte della sezione di Seregno e che non solo è milanese di nascita, ma è anche già entrato nella storia della stracittadina meneghina, diventando il primo direttore di gara del dopoguerra nato nel capoluogo lombardo a dirigere la sfida.

    • Pubblicità
  • Sozza Inter MilanGetty

    AL SUO TERZO DERBY DELLA MADONNINA

    Per Sozza la direzione del Derby della Madonnina non rappresenta una novità.

    Ha infatti già diretto la stracittadina in due occasioni: una volta nel 2023 e un’altra lo scorso gennaio.

    Nel primo caso, si giocava il quarto turno di Serie A ed era il 16 settembre: a vincere fu l’Inter che, allora allenata da Simone Inzaghi, si impose sul Milan di Stefano Pioli con un nettissimo 5-1 firmato da Mkhitaryan (doppietta per lui), Thuram, Çalhanoğlu e Frattesi (di Rafa Leão il goal del momentaneo 2-1).

    Lo scorso 6 gennaio a sorridere è stato invece il Milan, in uno dei Derby della Madonnina più importanti degli ultimi anni: Sozza ha infatti diretto la finale di Supercoppa Italiana, che ha visto i rossoneri di Sergio Conceição trionfare 3-2 a Riad grazie alle reti di Theo Hernandez, Pulisic e Abraham, dopo essere stati in svantaggio di due goal (siglati da Lautaro Martínez e Taremi).

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • milan supercoppa italianaGetty Images

    I PRECEDENTI CON LE DUE SQUADRE

    Simone Sozza ha arbitrato sia l’Inter sia il Milan in sette occasioni.

    Per quanto riguarda i nerazzurri, il bilancio è più che positivo: sei vittorie e una sola sconfitta, patita proprio contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana.

    Meno sorrisi invece per i rossoneri, che in sette uscite con l’arbitro della sezione di Seregno hanno totalizzato quattro vittorie e tre sconfitte, le ultime due delle quali consecutive proprio nel 2025 (ma nello scorso campionato) contro Torino e Napoli.

  • LA SQUADRA ARBITRALE PER IL DERBY

    Sozza sarà coadiuvato, in occasione di Inter-Milan, dagli assistenti Peretti e Colarossi.

    Il quarto uomo sarà Mercenaro, con Aureliano al VAR e Di Paolo all’AVAR.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL