Un arbitro milanese per il Derby della Madonnina: Inter-Milan affidata a Sozza

Si giocherà a San Siro, dove andrà in scena il Derby della Madonnina, il match più atteso della dodicesima giornata di Serie A.
Una sfida, quella che vedrà opposte Inter e Milan, dal sapore speciale non solo per ovvi motivi di natura storica, ma anche perché metterà in palio punti importantissimi per la classifica.
I nerazzurri infatti si presentano ai blocchi di partenza del turno da primi in classifica (a pari merito con la Roma), con 24 punti messi in cascina, ma i rossoneri inseguono staccati di due sole lunghezze e quindi possono sperare in un sorpasso.
La direzione del match è stata affidata a un arbitro nato proprio a Milano: Simone Sozza della sezione di Seregno.