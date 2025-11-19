Un arbitro milanese per il Derby della Madonnina: Inter-Milan affidata a Sozza

Simone Sozza ha arbitrato sia l’Inter sia il Milan in sette occasioni.

Per quanto riguarda i nerazzurri, il bilancio è più che positivo: sei vittorie e una sola sconfitta, patita proprio contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana.

Meno sorrisi invece per i rossoneri, che in sette uscite con l’arbitro della sezione di Seregno hanno totalizzato quattro vittorie e tre sconfitte, le ultime due delle quali consecutive proprio nel 2025 (ma nello scorso campionato) contro Torino e Napoli.