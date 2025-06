Aleksandar Kolarov torna all’Inter, club nel quale aveva militato per due anni da calciatore: sarà il vice di Chivu in panchina.

Dopo Cristian Chivu un altro ex giocatore dal passato nerazzurro per dar vita al nuovo ciclo dell’Inter.

A tre anni dalla conclusione della sua avventura all’ombra del Duomo, Aleksandar Kolarov si appresta a vestirsi nuovamente di nerazzurro.

Non lo farà ovviamente in veste di calciatore, bensì in quella di membro dello staff tecnico proprio di Cristian Chivu.