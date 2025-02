Un addetto al VAR tifoso del PSG in Ligue 1, De Zerbi: “Mi dà fastidio, i tifosi stiano tra i tifosi”

Roberto De Zerbi è tornato su una polemica esploda in Francia negli ultimi giorni: “Mai vista una cosa del genere”.

Quella vissuta dal Marsiglia è sin qui stata una stagione molto positiva.

La compagine guidata da Roberto De Zerbi, si è spinta fino al secondo posto in campionato, alle spalle dell’irraggiungibile PSG che, dopo 22° giornate è ancora imbattuto e può vantare dieci lunghezze di vantaggio sulla sua inseguitrice più diretta.

L’OM tornerà in campo sabato per affrontare l’Auxerre in trasferta e nel presentare la partita, lo stesso De Zerbi non si è sottratto dal rispondere ad una domanda molto particolare.

Negli ultimi tempi in Francia ha preso vigore un’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe un tifoso del PSG tra gli addetti al VAR della Ligue 1 ed avrebbe anche coadiuvato i vari direttori di gara in diverse partite dell’OM.