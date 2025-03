Ufficiale, nasce la Kings League France: Koundé e Tchouaméni tra i presidenti, Maignan al loro fianco

La Kings League sbarca anche in Francia: il torneo si svolgerà a Parigi e vi prenderanno parte otto squadre.

Ha impiegato pochissimo tempo a diventare un fenomeno di livello globale ed ora che ha attirato l’interesse di milioni di appassionati in tutto il mondo, prosegue con la sua espansione a livello internazionale.

La Kings League sbarca anche in Francia. Dopo il successo ottenuto in Italia e dopo essere approdata anche in Brasile, è pronta per un nuovo campionato.

Quello francese si disputerà a Parigi ed avrà tra i suoi protagonisti content creators, influencers e nomi di spicco del calcio internazionale.