Udinese-Verona dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese vs Hellas Verona

L’Udinese ospita il Verona nell’ventinovesimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti molto diversi, quella che nel 29° turno di Serie A vedrà opposte Udinese e Verona.

Da una parte infatti ci sarà una squadra, quella friulana, che non perde da fine gennaio e che da allora ha inanellato quattro vittorie e due pareggi (compreso quello della scorsa giornata in casa della Lazio) e che le hanno consentito di scalare la classifica, dall’altra invece gli scaligeri che sono reduci da due sconfitte consecutive.

Se l’Udinese andrà alla ricerca di quel risultato che possa consentirle di restare nelle zone medio-alte, il Verona dovrà invece andare a caccia di quei punti con i quali allungare sulle rivali impelagate nella lotta per non retrocedere.

In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.