Udinese-Milan 0-4, pagelle e tabellino: Leao incanta, rossoneri in scioltezza

Udinese vs AC Milan

Il Milan travolge l'Udinese: a segno Leao, Pavlovic, Hernandez e Reijnders. Trauma cranico per Maignan, uscito in barella.

Risposta più che convincente del Milan: sbancato il 'Bluenergy Stadium', al cospetto di un'Udinese alle prese con la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Ampiamente promossa la difesa a tre del 'Diavolo'.

Nessun problema per i rossoneri, trascinati da uno degli uomini simbolo: di Leao la prodezza valevole il vantaggio, seguita dall'incornata di Pavlovic al tramonto della prima frazione. Paura per lo scontro Maignan-Jimenez (portiere costretto a uscire in barella), poi mitigata dal tris di Hernandez che sfonda la porta di Okoye con un gran mancino al fulmicotone. Di Reijnders il poker su assist di uno scatenato Leao.

Gli uomini di Conceiçao salgono a quota 51 punti in classifica, un po' più vicini alla zona europea dopo il recente rallentamento.