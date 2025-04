È nato un nuovo Milan? 3-4-3 promosso, rossoneri dominanti a Udine

Il Milan convince col nuovo modulo, promosso dai giocatori e da Conceiçao: "Ora siamo più compatti e difendiamo meglio".

C'era curiosità di capire come sarebbe andata per il Milan la prima gara con il nuovo abito tattico pensato da Conceiçao: un 3-4-3 che, alla luce del trionfo di Udine, può considerarsi promosso a pieni voti.

Rossoneri scatenati in fase offensiva, ma anche attenti in quella di non possesso: tanta compattezza, determinata dalla presenza di un difensore in più che ha bloccato sul nascere ogni occasione potenzialmente pericolosa dell'Udinese.

Decisiva anche la risposta offerta dai due esterni a tutta fascia: Jimenez e soprattutto Hernandez, apparso rigenerato da questo nuovo schieramento che pare sposarsi alla perfezione con le sue qualità di corridore da una parte all'altra del campo.