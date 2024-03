Tutti pazzi per il bomber Gyokeres: nel mirino delle big d’Europa, lo Sporting sparerà altissimo

L’attaccante svedese si è imposto ad altissimi livelli con lo Sporting Lisbona: il suo nome è stato accostato anche al Milan.

Si chiama Viktor Gyokeres, ha 25 anni e oggi è senza ombra di dubbio uno degli attaccanti più ambiti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Approdato la scorsa estate allo Sporting Lisbona, dopo quattro annate vissute in Championship con Swansea e Coventry, non solo ha ampiamente dimostrato che i 20 milioni sborsati dal club lusitano per il suo cartellino sono stati spesi ottimamente, ma ha anche attirato le attenzioni di tutti i grandi club europei.

Una crescita esponenziale scandita da grandi prestazioni e caterve di goal, oltre che un valore che sta aumentando di settimana in settimana.