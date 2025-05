Bologna vs Juventus

Le parole di Igor Tudor dopo l'1-1 tra la sua Juventus e il Bologna: "Potevamo raddoppiare, è mancato poco. Contro la Lazio non sarà decisiva".

Traffico clamoroso in zona Champions League: è lotta serratissima per il quarto posto, con Juventus, Lazio e Roma tutte a quota 63 punti in classifica.

Bianconeri agganciati dalle due squadre della Capitale dopo l'1-1 andato in scena al 'Dall'Ara', contro un Bologna scivolato al settimo posto ma a -1 dal terzetto davanti a sé.

Ai microfoni di 'DAZN' ha parlato Igor Tudor: di seguito le dichiarazioni del tecnico croato.