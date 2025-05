Bologna-Juventus 1-1, pagelle e tabellino: Thuram e Freuler, lo scontro diretto per la Champions finisce in parità

Bologna vs Juventus

Termina in pareggio la sfida Champions tra Bologna e Juventus: Thuram porta in vantaggio i bianconeri, Freuler ristabilisce l'equilibrio.

Nessun vinto nello scontro diretto per la Champions League: a tre giornate dal termine, la Juventus conserva un punto di vantaggio sul Bologna ma viene al contempo agganciata a quota 63 punti da Lazio e Roma, tutte appassionatamente in corsa per un posto nella competizione continentale più importante.

Alla fine possono ritenersi comunque soddisfatti i bianconeri, alle prese con le solite tante assenze: l'errore di Skorupski sulla botta di Thuram manda avanti la squadra di Tudor, molto più aggressiva e meglio messa dal punto di vista fisico rispetto agli avversari che protestano per il contatto McKennie-Freuler nell'area juventina.

Annullate per offside le reti di Nico Gonzalez e Cambiaso, poi è Freuler a riprendersi ciò che gli era stato tolto e anche di più: lo svizzero raccoglie la sponda di Dallinga e firma il definitivo 1-1. Cambiaso si fa male e deve lasciare il campo, Cambiaghi e Ferguson flirtano col sorpasso allo scadere ma il risultato non cambia.