Tudor alla Lazio, niente più 4-3-3: userà un modulo quest'anno e un altro l'anno prossimo

Igor Tudor è pronto ad abbandonare il 4-3-3 tanto caro a Sarri: spazio a un nuovo modulo che farà da 'precursore' in vista del prossimo anno.

La panchina della Lazio ha un nuovo interprete dopo gli oltre due anni della gestione Sarri: stiamo parlando di Igor Tudor, annunciato dal club capitolino nella giornata di ieri.

Il croato prende le redini della squadra dopo il brevissimo interregno di Martusciello, che ha condotto Immobile e compagni nella vittoriosa trasferta di Frosinone: sono già in atto le discussioni di natura tattica sul modulo che l'ex Verona adotterà per rendere ancora più performante la rosa biancoceleste.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Tudor opterà per uno schieramento diverso dal 4-3-3 che ha caratterizzato l'era sarriana: nuovo abito tattico in vista della trasformazione vera e propria prevista per la prossima stagione.