Tudor alla Lazio per il dopo Sarri: è ufficiale, l'annuncio e i dettagli del contratto

Il croato è il nuovo allenatore della squadra biancoceleste: il club capitolino ha annunciato il suo arrivo, prende il posto del dimissionario Sarri.

La Lazio ha il suo nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, il club biancoceleste ha deciso di affidare la guida tecnica a Igor Tudor.

Il presidente Claudio Lotito ha raggiunto l’accordo con l’ex allenatore del Verona, che a partire da domani si siederà sulla panchina biancoceleste e inizierà la sua avventura all’ombra del Colosseo.

Per Tudor si tratta di una nuova sfida dopo l’ottima stagione sulla panchina del Verona, in Serie A, e l’esperienza in Francia alla guida del Marsiglia.

Un’opportunità per rimettersi in gioco in una piazza come quella biancoceleste, che ora dovrà risollevare provando ad eliminare le scorie di una stagione deludente in campionato.