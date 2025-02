Troppe polemiche in Turchia, decisione clamorosa in vista di Galatasaray-Fenerbahçe: arbitrerà uno straniero

Per far fronte alle furibonde polemiche arbitrali degli ultimi mesi, la TFF ha preso una decisione clamorosa.

E’ da sempre uno dei derby più caldi dell’intero panorama calcistico mondiale e se è possibile, il prossimo 24 febbraio si giocherà in un clima ancora più rovente.

Galatasaray e Fenerbahçe si affronteranno nel 25° turno di Super Lig in una sfida che ha tanto il sapore di bivio.

Il ‘Gala’ si presenterà all’appuntamento da prima della classe grazie ai 63 punti messi in cascina in 23 giornate, mentre la squadra guidata da Mourinho (che in questo 2025 ha solo vinto in campionato) insegue a -6 ed è rimasta l’unica rivale nella corsa che conduce al titolo.

Un derby, quello di Istanbul, reso ancora più infuocato dalle furibonde polemiche arbitrali che si sono succedute in stagione ed è per questo motivo che la Federazione calcistica turca ha preso una decisione clamorosa.