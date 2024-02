Torres-Perugia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida al vertice nel girone B: il Perugia contro la Torres per avvicinarsi al secondo posto.

Domenica importante per il girone B di Serie C. Al Vanni Sanna va in scena la sfida fra Torres e Perugia, rispettivamente seconda e quarta forza del torneo.

Con un Cesena ormai difficilmente raggiungibile in classifica, sardi e umbri di cercheranno di posizionare al meglio per la zona playoff.

La Torres è tornata al successo nell’infrasettimanale, battendo a domicilio la Lucchese; tre punti anche per il Perugia, vittorioso sulla Fermana.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.