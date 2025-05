Torino-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

All’Olimpico di Torino la Roma cerca il colpo Champions: Ranieri sogna il quarto posto. Formazioni, canale tv e streaming.

Ultima di Serie A per Torino e Roma che chiudono la stagione sfidandosi all’Olimpico, sotto la Mole. Mentre i granata di Paolo Vanoli non hanno particolari ambizioni di classifica, i giallorossi vogliono assolutamente vincere per sperare in un sorpasso in extremis alla Juventus al quarto posto.

In caso, infatti, di successo per Dovbyk e compagni e di contemporanea non vittoria dei bianconeri a Venezia, la Roma sarebbe qualificata alla prossima Champions League.

Arbitra Di Bello.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.