Torino-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sotto la Mole obiettivi diversi: i granata vogliono proseguire nel buon momento, il Diavolo dimenticarsi l’amara notte di Champions.

Sarà Torino-Milan uno degli anticipi del sabato di Serie A. Allo stadio Olimpico-Grande Torino si sfideranno i granata di Paolo Vanoli e i rossoneri di Sergio Conceiçao.

Momento non semplice per il Diavolo: martedì è arrivata l’eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord. Un ko inaspettato che Leao e compagni devono riscattare attraverso un percorso netto in campionato, che possa ridare al Milan quantomeno il quarto posto.

Occhio, però, alla condizione di un Torino sconfitto sì a Bologna settimana scorsa, ma quantomai apparso vivo e in buona forma.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.