Torino-Bologna dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Si aprirà con il match che vedrà protagoniste Torino e Bologna il 35° turno di Serie A.

Una sfida importante perché, quando mancano sempre meno giornate alla fine del torneo, metterà in palio punti fondamentali per l’Europa.

La compagine granata si presenterà all’appuntamento consapevole del fatto che non potrà concedersi passi falsi. Nelle ultime quattro giornate ha inanellato due pareggi e due sconfitte, un ruolino che ha rallentato la sua marcia ma che non l’ha ancora esclusa dalla corsa che porta ad un pass per la prossima Conference League. Sono 46 i punti del Torino, quattro in meno di Fiorentina (che ha una partita in meno) e Napoli, ovvero le sue due più dirette concorrenti.

Diverso l’obiettivo del Bologna che, dall’alto del suo quarto posto in classifica, andrà alla caccia di quel risultato che possa consentirgli di avvicinarsi ulteriormente ad un traguardo storico: la qualificazione alla prossima Champions League.

La compagine felsinea ha già festeggiato il suo ritorno in Europa dopo ventidue anni, ma ora è chiamata a completare il suo ‘capolavoro’.

La sfida di andata, che si è giocata lo scorso 27 novembre ed è stata valida per il 13° turno di campionato, ha visto imporsi i rossoblù per 2-0 grazie alle reti siglate da Fabbian e Zirkzee.

