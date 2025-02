Tonali torna al Milan? L'ammissione del centrocampista: "L'idea c'è, ma non mi sveglio con questo pensiero"

Sandro Tonali, in un’intervista a ‘U’ de ‘La Repubblica’, svela: “La bandiera un’utopia, col mio trasferimento ho aiutato il Milan”.

Quando nel 2020 il Milan lo ha prelevato dal Brescia, sono stati in molti a pensare a Sandro Tonali come una nuova possibile bandiera rossonera.

Il club meneghino infatti, si era assicurato non solo uno dei talenti più importanti dell’intero panorama calcistico europeo, ma anche un giocatore che non aveva mai nascosto di essere proprio un tifoso milanista.

In realtà l’avventura di Tonali in rossonero si è poi rivelata più breve del previsto e questo perché nel 2023 si è consumato un clamoroso trasferimento in Inghilterra al Newcastle per una cifra superiore ai 60 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo stesso Tonali, in un’intervista rilasciata all’inserto de ‘La Repubblica’ ‘U’, ha spiegato perché oggi è così complicato essere una bandiera ed ha parlato di un eventuale ritorno al Milan.