Theo Hernandez salta la Fiorentina: chi lo sostituisce e i numeri del Milan senza di lui

Il Milan non potrà contare su Theo Hernandez nella trasferta di Firenze: un’assenza pesante per Pioli e a confermarlo sono anche i numeri.

Da una parte una squadra che cercherà di vincere per riavvicinarsi alle zone che valgono un pass europeo e soprattutto per regalarsi una notte di sollievo dopo il dolore provocato dalla morte di Joe Barone, dall’altra una compagine che cercherà il bottino pieno in trasferta per prolungare la sua striscia positiva e per rendere ancora più saldo il suo secondo posto in classifica.

Quella che vedrà protagoniste Fiorentina e Milan nel 30° turno di Serie A sarà una sfida che, per tanti motivi, sarà importante e diversa dalle altre.

Un confronto tra due squadre che hanno obiettivi diversi, ma la stessa necessità di vincere e di cercare conferme.

L'articolo prosegue qui sotto

Un appuntamento, quello del Franchi, al quale il Milan non si presenterà nelle migliori condizioni possibili. Pioli infatti dovrà fare i conti con alcune defezioni in difesa e con l’assenza di uno dei suoi uomini più importanti: Theo Hernandez.