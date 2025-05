Tentativo della Roma per Fabregas: arriva la chiusura netta da parte del Como

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, la Roma ha contattato nelle scorse ore il Como per capire se ci fosse la possibilità di arrivare a Fabregas.

Ancora una partita, quella che chiuderà la stagione e che metterà in palio punti fondamentali per l’accesso alla prossima Champions League, e poi per la Roma sarà il momento di concentrarsi esclusivamente sulla prossima annata.

Come è noto, il club giallorosso è alla ricerca di un tecnico che vada a raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri e, tra i tanti profili valutati c’è anche quello di Cesc Fabregas.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, non solo la Roma ha messo l’allenatore spagnolo nel suo mirino, ma nelle scorse ore ha avuto un contatto diretto con il Como.