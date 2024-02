Tanti difensori affrontati in Serie A, Zirkzee sceglie il più tosto di tutti: “E’ Acerbi”

Il gioiello del Bologna, Joshua Zirkzee, si racconta a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono simpatico, ma posso diventare un po’ cattivo”.

Quella che sta vivendo Joshua Zirkzee è l’annata della definitiva consacrazione.

Messe alle spalle stagioni nei quali ha faticato a ritagliarsi spazio e a trovare la via della rete in Serie A, in questa sta mettendo in mostra qualità assolutamente fuori dal comune.

Non solo infatti ha già segnato 8 goal in 23 presenze in campionato (alle quali ha aggiunto anche una in tre gare di Coppa Italia), ma si sta rivelando uno dei segreti di un Bologna che oggi sogna in grande.

Centravanti capace di far giocare bene come pochi la sua squadra, il gioiello olandese si è raccontato in un ‘A tu per tu’ con 'La Gazzetta dello Sport'.

Una serie di risposte secche con le quali ha svelato alcuni tratti del suo carattere.