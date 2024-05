Supercoppa Serie C, Cesena-Juve Stabia dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cesena e Juve Stabia si sfidano nella Supercoppa Serie C 2024: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

In attesa degli ultimi verdetti della post season, la Serie C si appresta ad assegnare un nuovo trofeo: la Supercoppa Serie C 2024.

A contendersela sono state ovviamente le tre squadre che hanno chiuso al primo posto nelle classifiche dei rispettivi gironi, ovvero Mantova (Girone A), Cesena (Girone B) e Juve Stabia (Girone C) e al termine di un mini-torneo si è giunti all’atto finale che stabilirà quale sarà la compagine che chiuderà la sua annata aggiungendo, alla promozione in Serie B, anche un nuovo trofeo da mettere in bacheca.

Nell’ultima giornata del ‘girone a tre’ si affronteranno Cesena e Juve Stabia e alla compagine di casa basterà un pareggio per laurearsi vincitrice della competizione.

Il Cesena infatti si è imposto sul campo del Mantova per 2-1 nella sua unica uscita, mentre la Juve Stabia è stata travolta in casa 4-1 dal Mantova.

La classifica quindi al momento recita: Cesena 3 punti (1 partita), Mantova 3 (2 partite), Juve Stabia 0 (1 partita).

Il regolamento prevede che, in caso di arrivo a pari punti, a decretare la vincitrice del trofeo saranno quattro parametri: 1) differenza reti nelle gare di Supercoppa, 2) maggior numero di reti segnate nelle gare di Supercoppa, 3) maggior numero di reti segnate nelle gare esterne di Supercoppa, 4) sorteggio.

