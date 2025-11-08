Succede di tutto in Tottenham-Manchester United: due goal in pieno recupero, è pari spettacolo

Solo fino a poche settimane fa, si parlava di un Manchester United a potenziale rischio di un’altra annata estremamente deludente, poi nel giro di un messe tutto è incredibilmente cambiato.
I Red Devils infatti, hanno iniziato ad inanellare risultati importanti che gli hanno consentito di scalare la classifica di Premier League e di portarsi anche nelle zone altissime.
La squadra guidata da Ruben Amorim è andata ad un passo dal grande colpo anche sul campo del Tottenham, ma si è dovuta accontentare di un pareggio arrivato al termine di una partita clamorosa.