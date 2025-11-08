Pubblicità
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP
Leonardo Gualano

Succede di tutto in Tottenham-Manchester United: due goal in pieno recupero, è pari spettacolo

Il Manchester United prolunga la sua serie positiva in Premier League: a salvarlo contro il Tottenham è una rete di De Ligt.

Solo fino a poche settimane fa, si parlava di un Manchester United a potenziale rischio di un’altra annata estremamente deludente, poi nel giro di un messe tutto è incredibilmente cambiato.

I Red Devils infatti, hanno iniziato ad inanellare risultati importanti che gli hanno consentito di scalare la classifica di Premier League e di portarsi anche nelle zone altissime.

La squadra guidata da Ruben Amorim è andata ad un passo dal grande colpo anche sul campo del Tottenham, ma si è dovuta accontentare di un pareggio arrivato al termine di una partita clamorosa.

  • IL GOAL DI MBEUMO

    A spalancare al Manchester United le porte verso il quinto risultato utile consecutivo in Premier League è stata una rete siglata da Mbeumo al 32’.

    L’attaccante dei Red Devils, ha aperto le marcature battendo Vicario con un colpo di testa da distanza ravvicinata su cross di Diallo.

  • TEL RIAPRE LA PARTITA ALL’84’

    Quando ormai sembrava lanciato verso la sua quarta vittoria in campionato nelle ultime cinque partite, il Manchester United è stato ripreso sul risultato di parità all’86’.

    A rimettere gli Spurs in partita è stato Mathys Tel che all’84’ ha trafitto Lammens con una conclusione di destro dall’interno dell’area di rigore.

    Nell’occasione, decisiva è stata anche una deviazione di De Ligt che ha cambiato la traiettoria del pallone rendendo vano il tentativo di intervento del portiere dei Red Devils.

  • RICHARLISON PORTA AVANTI GLI SPURS

    Una volta ottenuto il pareggio, il Tottenham si è spinto in avanti alla ricerca del goal vittoria.

    Una rete che ha effettivamente trovato al primo minuto di recupero quando Richarlison, fino a quel momento tra i peggiori in campo, di testa ha deviato in rete un tiro di Odobert.

  • IL DEFINITIVO 2-2 DI DE LIGT

    A porre fine a quella che è stata una partita dalle grandissime emozioni, è stata la rete siglata da De Ligt al 97’.

    Quando mancava ormai pochissimo al triplice fischio finale, l’ex difensore della Juventus di testa ha trafitto Vicario sugli sviluppi di un corner battuto da Bruno Fernandes.

    Si è trattato della rete che è valsa il 2-2 finale e che ha consentito dunque allo United di prolungare la sua serie positiva. 

    I Red Devils continuano a scalare la classifica, ma vedono svanire l’opportunità di prendersi, almeno momentaneamente il secondo posto alle spalle dell’Arsenal capolista. 

