Succede di tutto in Tottenham-Manchester United: due goal in pieno recupero, è pari spettacolo

A porre fine a quella che è stata una partita dalle grandissime emozioni, è stata la rete siglata da De Ligt al 97’.

Quando mancava ormai pochissimo al triplice fischio finale, l’ex difensore della Juventus di testa ha trafitto Vicario sugli sviluppi di un corner battuto da Bruno Fernandes.

Si è trattato della rete che è valsa il 2-2 finale e che ha consentito dunque allo United di prolungare la sua serie positiva.

I Red Devils continuano a scalare la classifica, ma vedono svanire l’opportunità di prendersi, almeno momentaneamente il secondo posto alle spalle dell’Arsenal capolista.