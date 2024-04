E’ durata una manciata di minuti per Traoré Napoli-Roma: il centrocampista è stato sostituito dopo essere entrato nella ripresa.

Diciotto minuti in tutto. Tanto è durata per Hamed Traoré la sfida tra Napoli e Roma.

Il centrocampista, che inizialmente era stato portato in panchina da Calzona, ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, ma non è riuscito ad udire il triplice fischio finale dal terreno di gioco.

Sì perché il tecnico del Napoli, dopo averlo gettato nella mischia, ha deciso poi di sostituirlo a sorpresa preferendogli Ostigard.