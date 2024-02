Stojilkovic ceduto dal Darmstadt: alla base si tutto potrebbe esserci stato un bacio

Diventato solo un anno fa il giocatore più costoso della storia del club, si è ritrovato a dover ripartire dalla seconda divisione.

Quello di Filip Stojilkovic è un mondo che si è ribaltato nel giro di soli dodici mesi.

L’attaccante elvetico infatti, nel gennaio del 2023 è approdato al Darmstadt diventando il giocatore più costoso dell’intera storia del club, mentre nel gennaio 2024 è stato ceduto in prestito dalla sua società per motivi che probabilmente non hanno a che fare solo con il calcio giocato.

Secondo quanto riportato infatti in Germania da 'Blick', alla base della sua cessione potrebbe esserci addirittura un bacio.