Stefanos Tzimas: la grande speranza della Grecia che Klose ha trasformato in un attaccante da 25 milioni

Destinato ad un futuro in Premier League, Tzimas sta completando il suo percorso di crescita in Germania con Miro Klose.

Ha da poco compiuto 19 anni, si è trasferito solo la scorsa estate in 2. Bundesliga per iniziare una nuova avventura al Norimberga e si è già assicurato un futuro in uno dei cinque migliori campionati europei.

Il Brighton, nel corso della finestra invernale di calciomercato, ha investito qualcosa come 25 milioni di euro pur di assicurarsi il cartellino di Stefanos Tzimas e la cosa ha reso automaticamente il talento greco uno dei giocatori più costosi di sempre tra quelli che non hanno ancora totalizzato una singola presenza in Nazionale maggiore.

Il suo nome era finito anche sui taccuini di club del calibro di Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco, ma perché in così tanti hanno pensato di fiondarsi su un ragazzo così giovane che fin qui non ha ancora avuto modo di misurarsi ai più alti livelli?

L'articolo prosegue qui sotto

GOAL prova a spiegarvelo…