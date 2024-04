Stadi Euro 2032, il ministro Abodi: “Abbiamo sentito il Bologna per il Dall’Ara”

Continua la ricerca per gli stadi italiani che dovranno ospitare le partite di Euro 2032: tra gli impianti in lizza il nuovo Dall’Ara.

Mancano poco più di otto anni al primo calcio d’inizio di Euro 2032, un’intera era in ambito calcistico, ma pochissimo tempo nei fatti per l’Italia.

Il nostro Paese infatti, come è noto, organizzerà con la Turchia la massima competizione continentale ed è già partita una vera e propria corsa al fine di arrivare preparati all’evento.

Il problema principale dell’Italia sarà quello di proporre sedi adeguate. I nostri impianti sono in moltissimi casi obsoleti rispetto a quelli del resto d’Europa e non all’altezza degli standard di una grande competizione come un Campionato Europeo.

L’obiettivo sarà quello di individuare cinque stadi che ospitino parte delle partite della fase finale del torneo.

Alcune sedi sono già sicure, per le altre sono state messe nel mirino città con impianti per i quali sono già stati previsti lavori di restyling.