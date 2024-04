Squalificati Lazio-Juventus: chi salta la semifinale di ritorno di Coppa Italia

I giocatori che non prenderanno parte alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, Lazio-Juventus, a causa di una squalifica.

Juventus e Lazio si affrontano nelle semifinali di Coppa Italia con l’obiettivo di staccare il pass per l’ultimo atto del torneo.

Prima sfida allo Stadium, tra le mura amiche della compagine bianconera che, reduce da un periodo estremamente complicato in campionato, cerca proprio in coppa quella prestazione e quel risultato che possa consentirle di rilanciarsi per dare un significato diverso al suo finale di stagione.

La semifinale, come da tradizione, si gioca con la formula andata-ritorno e quindi ogni cartellino può avere un peso specifico molto elevato.

L'articolo prosegue qui sotto

Le diffide non sono infatti state azzerate e quindi i giocatori già puniti con il giallo nelle sfide precedenti, saranno costretti a saltare il match di ritorno in programma a fine aprile all’Olimpico.

I cartellini non saranno cancellati nemmeno in vista della finale: i giocatori diffidati ed ammoniti nella semifinale di ritorno, salteranno dunque la finalissima.