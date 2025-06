Spalletti risponde ad Acerbi: "Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto"

Il c.t. commenta anche il 'like' di Roberto Mancini al post di Acerbi: "Gli avranno hackerato il telefono, non vorrei pensare diversamente".

Intervistato da 'Sky Sport', Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso Acerbi.

"Acerbi un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto. I like di Mancini? Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c'è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti: io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente".

