Spalletti giustifica il cambio di Yildiz in Napoli-Juventus: "Non si può mettere Openda che è stato pagato 45-50 milioni?"

La Juventus si lecca le ferite: al 'Maradona' di Napoli va in scena la prima sconfitta della gestione di Luciano Spalletti, tornato nello stadio che due anni fa lo vide festeggiare il terzo Scudetto della storia azzurra.
Di Kenan Yildiz l'unica rete dei bianconeri: turco schierato da 'falso 9' un po' a sorpresa e protagonista di una sostituzione che, a un quarto d'ora dalla fine, lo ha visto abbandonare il terreno di gioco per fare spazio a Lois Openda.
Una scelta motivata con un pizzico di polemica nella conferenza stampa del post-partita, con Spalletti che ne ha approfittato per lanciare un messaggio a Yildiz e al resto della squadra.