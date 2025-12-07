Spalletti giustifica il cambio di Yildiz in Napoli-Juventus: "Non si può mettere Openda che è stato pagato 45-50 milioni?"

Nonostante la rete messa a segno, anche Yildiz è finito nel mirino di Spalletti: il tecnico toscano ha puntato il dito sull'atteggiamento del turco, a suo dire ancora non sufficiente per il raggiungimento di uno standard prestazionale elevato.

"Perché ho sostituito Yildiz? Sette giorni fa mi avete domandato se ha bisogno di riposo. A un quarto d'ora dalla fine non si può mettere uno come Openda che è stato pagato 45-50 milioni? Non stava male, anche lui poteva fare di più. Ha segnato e può darci tanto ma, se la squadra ha bisogno di quelle vampate e intuizioni, anche lui deve migliorare il contributo".