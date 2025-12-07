Napoli-Juventus 2-1, pagelle e tabellino: Hojlund implacabile, Neres scatenato, Di Gregorio da applausi, Koopmeiners e Olivera sbagliano sui goal

Una doppietta di Rasmus Hojlund stende la Juve, andata sotto in avvio di match ma poi riuscita a pareggiarla con Yildiz: decisivo, nel finale, il secondo timbro del danese.
A breve il servizio completo.
Una doppietta di Rasmus Hojlund stende la Juve, andata sotto in avvio di match ma poi riuscita a pareggiarla con Yildiz: decisivo, nel finale, il secondo timbro del danese.
A breve il servizio completo.
VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Beukema 6,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Di Lorenzo 6, Elmas 6, McTominay 6, Olivera 5 (70' Spinazzola 6); Neres 7 (79' Politano sv), Lang 6 (86' Vergara sv); Hojlund 7,5. All. Conte.
VOTI JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio 7; Kalulu 6, Kelly 5, Koopmeiners 5; Cambiaso 6 (71' Kostic 5,5), Locatelli 5,5, Thuram 5,5 (82' Zhegrova sv), Cabal 5 (46' David 6); McKennie 6; Conceicao 6,5 (75' Miretti sv), Yildiz 6,5 (76' Openda sv). All. Spalletti.
NAPOLI-JUVENTUS 2-1
Marcatori: 7' Hojlund (N), 59' Yildiz (J), 78' Hojlund (N)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Beukema 6,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Di Lorenzo 6, Elmas 6, McTominay 6, Olivera 5 (70' Spinazzola 6); Neres 7 (79' Politano sv), Lang 6 (86' Vergara sv); Hojlund 7,5. All. Conte.
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio 7; Kalulu 6, Kelly 5, Koopmeiners 5; Cambiaso 6 (71' Kostic 5,5), Locatelli 5,5, Thuram 5,5 (82' Zhegrova sv), Cabal 5 (46' David 6); McKennie 6; Conceicao 6,5 (75' Miretti sv), Yildiz 6,5 (76' Openda sv). All. Spalletti.
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Buongiorno (N), Kalulu (J), Beukema (N)
Espulsi: nessuno