Spalletti apre al cambio di modulo: quale potrebbe essere il nuovo volto della Juventus

Luciano Spalletti si è di fatto trovato catapultato dalla scrivania sulla quale ha apposto la firma che lo ha reso allenatore della Juventus, al campo.

Tutto questo in una settimana che ha previsto anche un impegno europeo contro una squadra collaudata e di valore come lo Sporting. A chiudere il suo primo mini-ciclo, una partita da sempre diversa da tutte le altre come il Derby della Mole, dove si è trovato ad affrontare un Torino che, una volta di più, ha dimostrato di essere in ottima salute.

Spalletti non ha dunque ancora avuto modo di “metterci del suo” e ha preferito ripartire da quelle che erano le certezze del gruppo. Non si è discostato troppo da quanto proposto fino a poche settimane fa da Igor Tudor, introducendo di fatto una sola vera novità: l’arretramento di Koopmeiners in difesa.

L’ex commissario tecnico azzurro ha quindi deciso di portare avanti un lavoro per gradi, cosa che tra l’altro ha confermato ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d’inizio della sfida con il Torino.

“Mettere tante cose può essere pericoloso perché si rischia di fare confusione e poi serve equilibrio in campo. Si va per gradi”.

Per vedere dunque la vera Juventus di Spalletti bisognerà aspettare, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti.