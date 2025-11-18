Pubblicità
Georgia v Spain - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Spagna, Svizzera e Belgio ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali: i verdetti attesi in serata

Ultime partite di qualificazione ai Mondiali per le rappresentative europee: in serata attesi gli ultimi verdetti prima dei playoff.

In attesa di conoscere gli esiti dei playoff di marzo ai quali prenderà parte, per la terza volta consecutiva, anche l’Italia, le qualificazioni europee ai Mondiali del 2026 si apprestano ad emettere i loro ultimi verdetti.

Si giocano infatti nel corso della serata di martedì le ultime gare in programma nel corso della sosta di novembre e sono diverse le squadre che pronte a staccare i pass che le porterà direttamente in Messico, Canada e Stati Uniti.

Un occhio particolare andrà dato anche agli altri piazzamenti in vista del sorteggio degli spareggi che si terrà nella giornata di giovedì.

  • PRATICAMENTE FATTA PER LA SVIZZERA

    La Svizzera è ad un passo dall’assicurarsi la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. 

    Alla compagine elvetica infatti, basterà non perdere con sei goal di scarto sul campo del Kosovo, per assicurarsi il primo posto nel Gruppo B.

    Lo stesso Kosovo è già matematicamente certo di un posto tra le prime due e dunque, salvo risultati clamorosi, sarà tra le protagoniste dei playoff che si giocheranno a marzo.

  • ALLA DANIMARCA BASTA UN PARI

    Anche la Danimarca potrebbe essere vicina alla qualificazione diretta ai Mondiali del 2026.

    La Nazionale danese sarà impegnata in Scozia in un vero e proprio scontro diretto, nel quale potrà contare su due risultati su tre.

    Vincerà infatti il Gruppo C non perdendo a Glasgow, in caso contrario andrà agli spareggi.

    La Scozia, dal canto suo, è già matematicamente tra le prime due e volerà direttamente ai Mondiali in caso di vittoria contro la Danimarca.

  • LA SPAGNA PRONTA A FESTEGGIARE

    Discorso praticamente chiuso per la Spagna che, dopo aver vinto tutte le partite sin qui giocate, ospiterà la Turchia nell’ultima uscita.

    Alla Roja basterà non perdere con sette o più goal di scarto per staccare il pass per i Mondiali.

    La Turchia guidata da Montella, qualora non dovesse riuscire nell’impresa al limite dell’impossibile, andrebbe agli spareggi come seconda.

  • SCONTRO DIRETTO TRA AUSTRIA E BOSNIA-ERZEGOVINA

    Nel Gruppo H, Austria e Bosnia-Erzegovina si giocheranno tutto in uno scontro diretto in programma a Vienna.

    Le due squadre sono staccate di due lunghezze in classifica e questo vuol dire che alla rappresentativa austriaca basterà non perdere per assicurarsi matematicamente il primato.

    La Bosnia-Erzegovina, che è già certa di finire tra le prime due, con una vittoria accederebbe direttamente al tabellone principale.

  • IL BELGIO SI GIOCA TUTTO CON IL LIECHENSTEIN

    Il Belgio è ad un passo dalla qualificazione diretta ai Mondiali, ma per assicurarsela dovrà battere in casa il Liechtenstein che sin qui ha collezionato solo sconfitte nel Gruppo J.

    Ai Diavoli Rossi potrebbe bastare anche un pareggio, nel caso in cui si verificasse lo stesso risultato in Galles-Macedonia del Nord. 

    Il Belgio potrebbe perdere il primato in caso di sconfitta e contemporanea vittoria di una tra Galles e Macedonia del Nord, venendo così condannato ai playoff. 

    Queste ultime, nello scontro diretto, si giocheranno eventualmente anche il secondo posto nel girone. 