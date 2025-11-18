Spagna, Svizzera e Belgio ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali: i verdetti attesi in serata

In attesa di conoscere gli esiti dei playoff di marzo ai quali prenderà parte, per la terza volta consecutiva, anche l’Italia, le qualificazioni europee ai Mondiali del 2026 si apprestano ad emettere i loro ultimi verdetti.

Si giocano infatti nel corso della serata di martedì le ultime gare in programma nel corso della sosta di novembre e sono diverse le squadre che pronte a staccare i pass che le porterà direttamente in Messico, Canada e Stati Uniti.

Un occhio particolare andrà dato anche agli altri piazzamenti in vista del sorteggio degli spareggi che si terrà nella giornata di giovedì.