La semifinale di Nations League tra Spagna e Francia sarà trasmessa anche in chiaro: come vederla gratis in diretta tv e streaming.

È quasi completo il quadro della finale che decreterà la nazionale vincitrice della Nations League 2024/25: al Portogallo si aggiungerà una tra Spagna e Francia. Alla 'MHPArena' di Stoccarda si affrontano le nazionali che a Euro 2024 si contesero il posto all'ultimo atto: ad avere la meglio furono le 'Furie Rosse' in rimonta, col risultato di 2-1. Spagna-Francia sarà visibile in abbonamento ma non solo: come vederla gratis in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto