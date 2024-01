Soulé in Arabia? Importante offerta alla Juventus per averlo subito e concludere in prestito al Frosinone

L'Al-Ittihad avrebbe offerto trenta milioni alla Juventus per portare Soulé nel campionato saudita durante il mercato di gennaio.

Matias Soulé continuerà la propria annata in Serie A? Non è ancora detto, considerando l'offerta che l'Al-Ittihad avrebbe presentato alla Juventus in questi giorni. Secondo l'esperto di mercato César Luis Merlo e come confermato da Fabrizio Romano, infatti, i bianconeri hanno ricevuto una proposta da trenta milioni.

Attualmente in prestito al Frosinone, Soulé è uno dei migliori giocatori nell'attuale Serie A, esploso sotto mister Di Francesco come capocannoniere della squadra e assoluto trascinatore. Da tempo si parla di mercato attorno all'argentino, che potrebbe portarlo lontano dall'Europa.

Da canto suo Soulé ha spesso evidenziato di essere intenzionato a continuare al Frosinone almeno fino a giugno, quando scadrà il prestito, ma ora le cose potrebbero cambiare. Tutto dipenderà da ciò che deciderà la Juventus in merito a pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio.