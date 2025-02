Sorpresa Fiorentina: recupero lampo, Gudmundsson convocato per il Lecce

Fiorentina vs Lecce

Raffaele Palladino ritrova Gudmundsson in vista di Fiorentina-Lecce: recupero a velocità record per l’islandese.

Reduce da tre sconfitte consecutive che hanno nettamente rallentato la sua corsa in campionato, la Fiorentina si appresta a tornare in campo per affrontare il Lecce nell’anticipo del 27° turno di Serie A.

Una sfida importantissima per una squadra che ha vissuto un inizio di 2025 molto complicato e che è arrivata ad un vero e proprio bivio della sua stagione.

Una partita dal peso specifico elevato anche per Raffaele Palladino che, a sorpresa, nel match contro i salentini potrà fare affidamento anche su Albert Gudmundsson.