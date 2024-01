Sorpasso e umori diversi: come arrivano Inter e Juventus al 'Derby d'Italia'

È iniziata la settimana che condurrà al 'Derby d'Italia': Inter e Juventus si giocano tantissimo in 90 minuti infuocati.

C'erano pochissimi dubbi - praticamente zero - sul fatto che potesse essere davvero la sfida Scudetto, un appellativo niente male per la madre di tutte le partite e simbolo di ogni rivalità del calcio italiano: Inter e Juventus sono attese da un nuovo 'round' a poco più di due mesi dal primo.

A Torino, lo scorso 26 novembre, andarono in scena un deludente 1-1 e, soprattutto, la voglia di non perdere di entrambe le squadre, che finirono per annullarsi a vicenda in un match povero di spettacolo, il manifesto meno adatto per l'esportazione del movimento nostrano.

Domenica sera, con ogni probabilità, il copione sarà completamente diverso: la paura di uscire dal campo con nessun punto in tasca sarà sostituita dall'obiettivo concreto dei tre punti, al netto della classifica e degli umori un po' contrastanti.