Allegri dopo Juventus-Empoli: "Non eravamo mai rimasti in 10, prima o poi doveva capitare"

Massimiliano Allegri commenta con serenità il passo falso dell'Allianz Stadium: "Bravi a non perdere. Il pari non ci deve togliere certezze".

Una partita compromessa fin da subito. Un pareggio contro l'Empoli che non può far felice la Juventus. E, naturalmente, non può fare felice Massimiliano Allegri.

Anche se l'allenatore bianconero, come al solito, fa professione di ottimismo. E cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto. Anche e soprattutto in relazione all'espulsione di Arek Milik, che dopo 18 minuti ha lasciato la Juve in 10 uomini.

Il tutto davanti alle telecamere di DAZN, che dopo l'1-1 tra Juventus ed Empoli hanno immortalato un Allegri molto sereno nonostante il passo falso.